Глушаков: «Ура! Нашел работу»

На текущей неделе полузащитник Денис Глушаков оставил в социальной сети запись: «Ищу работу». Футболист трудоустроился в «Ахмат» и написал об этом.

«Ура! Нашел работу» – разместил коллаж (см. ниже) футболист в твиттере.