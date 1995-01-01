Глушаков: «Ура! Нашел работу»

Дибил дибилом.. А ведь был капитаном в клубе.. Можно представить, что за остальные персонажи в спартаке
На текущей неделе полузащитник Денис Глушаков оставил в социальной сети запись: «Ищу работу». Футболист трудоустроился в «Ахмат» и написал об этом.
«Ура! Нашел работу» – разместил коллаж (см. ниже) футболист в твиттере.
- Контракт игрока с «Ахматом» заключен по схеме «1+1».
- По сведениям СМИ, годовая зарплата Глушакова в «Ахмате» составит 1 миллион евро в год.
- В последнем сезоне РПЛ чеченцы финишировали восьмыми.
30 июня 2019 г.