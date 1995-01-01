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    Глушаков: «Ура! Нашел работу»

    На текущей неделе полузащитник Денис Глушаков оставил в социальной сети запись: «Ищу работу». Футболист трудоустроился в «Ахмат» и написал об этом.

    «Ура! Нашел работу» – разместил коллаж (см. ниже) футболист в твиттере.

    • Контракт игрока с «Ахматом» заключен по схеме «1+1».
    • По сведениям СМИ, годовая зарплата Глушакова в «Ахмате» составит 1 миллион евро в год.
    • В последнем сезоне РПЛ чеченцы финишировали восьмыми.

    Источник: Твиттер Дениса Глушакова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2263

      RotBerg 1 час назад

      Дибил дибилом.. А ведь был капитаном в клубе.. Можно представить, что за остальные персонажи в спартаке

      0
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      Рейтинг: +317

      Опускатель коняжек > RotBerg 21 минуту назад

      Кокорин то умом блещет, как и жирков с луневым... Вот кто бы помолчал, так это зинкины болелы)))

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