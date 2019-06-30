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    Tuttosport: «Ювентус» завтра объявит о подписании де Лигта

    «Ювентус» согласовал детали трансфера защитника «Аякса» Матейса де Лигта. По сведениям Tuttosport, итальянцы объявят о сделке завтра, 1 июля.

    Стоимость футболиста составит 67 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы «Аяксу» в размере 13 миллионов в случае достижения де Лигтом ряда показателей. Сообщается, что соглашение игрока с «Ювентусом» будет действовать пять лет.

    • Контракт де Лигта с «Аяксом» истекает в 2021 году [Transfermarkt].
    • В прошлом сезоне он провел за клуб 33 матча в Эредивизие, забил три гола и отдал три ассиста. В Лиге чемпионов он сыграл в 11 матчах и забил два гола.
    • Де Лигт, согласно СМИ, будет зарабатывать в Турине 12 миллионов евро в год.

    Источник: Tuttosport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30706

      portero 14 минут назад

      Юве молодцы, но им нужна успешная игра в ЛЧ. Кубок ЛЧ.

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