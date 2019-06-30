Tuttosport: «Ювентус» завтра объявит о подписании де Лигта

«Ювентус» согласовал детали трансфера защитника «Аякса» Матейса де Лигта. По сведениям Tuttosport, итальянцы объявят о сделке завтра, 1 июля.

Стоимость футболиста составит 67 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы «Аяксу» в размере 13 миллионов в случае достижения де Лигтом ряда показателей. Сообщается, что соглашение игрока с «Ювентусом» будет действовать пять лет.