Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат товарищеского матча против «Ростова» (3:0).

«Мы сделали шаг вперед в плане качества игры и физического состояния. Я не учитываю счет матча. Первый тайм был достаточно динамичным, мы увидели высокий прессинг с обеих сторон, получилось создать ряд неплохих моментов.

Во втором тайме порадовало, что смогли забить два мяча. На поле вышли молодые ребята, которые сыграли достаточно уверенно. Но нам не стоит надевать розовые очки, нужно поскорее забыть этот матч и двигаться дальше.

Это был очень интересный спарринг в том плане, что в России мало кто играет так высоко и агрессивно. Надеюсь, что «Ростов» и дальше будет играть подобным образом.

Дебют Вилены? Мы увидели высокую мобильность и то, что он может пробить без подготовки и с двух ног. Но пока рано делать выводы. Мы не хотим рисковать, будем потихоньку его вводить. Он получил 25 минут, в следующем матче будет 45», – сказал Мусаев.