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    Мусаев – об игре «Ростова»: «В России мало кто играет так высоко и агрессивно»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат товарищеского матча против «Ростова» (3:0).

    «Мы сделали шаг вперед в плане качества игры и физического состояния. Я не учитываю счет матча. Первый тайм был достаточно динамичным, мы увидели высокий прессинг с обеих сторон, получилось создать ряд неплохих моментов.

    Во втором тайме порадовало, что смогли забить два мяча. На поле вышли молодые ребята, которые сыграли достаточно уверенно. Но нам не стоит надевать розовые очки, нужно поскорее забыть этот матч и двигаться дальше.

    Это был очень интересный спарринг в том плане, что в России мало кто играет так высоко и агрессивно. Надеюсь, что «Ростов» и дальше будет играть подобным образом.

    Дебют Вилены? Мы увидели высокую мобильность и то, что он может пробить без подготовки и с двух ног. Но пока рано делать выводы. Мы не хотим рисковать, будем потихоньку его вводить. Он получил 25 минут, в следующем матче будет 45», – сказал Мусаев.

    • Следующую игру «Краснодар» проведет 4 июля со «Спартаком».
    • Для команды Мурада Мусаева это будет третий матч на Кубке «Париматч».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1791

      TOL47 1 час назад

      Удачи вам в ЛЧ и РПЛ, команда играет зрелищно но чутка в решающих играх не хватает, ударов и агрессии, пусть в этом году получится.

      Рад буду вашему первому месту, при красивой, атакующей игре.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13186

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Игра Ростова - это та самая игра, которую очень хотят видеть в Спартаке ( если не брать во внимание счёт в силу объективных причин). Федуну и Цорну стоит задуматься. """"""""""

      0
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      ...
      Рейтинг: +714

      klim2m > DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      А что тут думать Георгич в Ростове настроит такую игру, ему тут в кайф рабортать, мозг не выносят и самое главное ВЕРЯТ ))))), и видим его каждый день на улицах города, ))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +13186

      DOCTOR PENALTY > klim2m 6 минут назад

      Не всё так безоблачно у вас там, с Бердыевым-то рассчитались?

      0
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