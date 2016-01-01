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    Ерохин: «В Лиге чемпионов хотел бы сыграть с «Барселоной», «Ювентусом» или «Реалом»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, с кем бы хотел встретиться в Лиге чемпионов. Действующие чемпионы России начнут путь в групповом этапе в сентябре.

    – В ЛЧ на каком европейском стадионе хотели бы сыграть?

    – На «Сантьяго Бернабеу» с «Реалом» или на «Камп Ноу» с «Барселоной» очень интересно встретиться. Или с «Ювентусом». Но загадывать не хочется, ведь нам могут достаться клубы не слабее тех, которые назвал.

    • Ерохин в прошлом сезоне РПЛ провел 16 матчей, забил шесть голов, сделал три результативные передачи.
    • Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.
    • За «Зенит» Ерохин выступает с 2017 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +259

      GSmall 24 минуты назад

      Паспорт есть можно и выпендриться.Не было бы лимита ни одного нахлебника вроде тебя не было бы в Зените

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      Рейтинг: +4145

      Агасфер 28 минут назад

      Давно пора получить взбучку.

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