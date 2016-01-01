Ерохин: «В Лиге чемпионов хотел бы сыграть с «Барселоной», «Ювентусом» или «Реалом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, с кем бы хотел встретиться в Лиге чемпионов. Действующие чемпионы России начнут путь в групповом этапе в сентябре.

– В ЛЧ на каком европейском стадионе хотели бы сыграть?

– На «Сантьяго Бернабеу» с «Реалом» или на «Камп Ноу» с «Барселоной» очень интересно встретиться. Или с «Ювентусом». Но загадывать не хочется, ведь нам могут достаться клубы не слабее тех, которые назвал.