TF1: «ПСЖ» не намерен продавать Неймара

«Барселона» желает вернуть себе форварда «ПСЖ» Неймара. Футболист покинул Каталонию летом 2017 года за 222 миллиона евро.

Если вчера, 29 июня, поступала информация о том, что «ПСЖ» готов снизить цену на футболиста, то теперь настроения в Париже изменились. По сведениям телеканала TF1, французы не намерены отпускать форварда в другой клуб; переговоры по поводу продажи Неймара проводиться не будут.