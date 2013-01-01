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    TF1: «ПСЖ» не намерен продавать Неймара

    «Барселона» желает вернуть себе форварда «ПСЖ» Неймара. Футболист покинул Каталонию летом 2017 года за 222 миллиона евро.

    Если вчера, 29 июня, поступала информация о том, что «ПСЖ» готов снизить цену на футболиста, то теперь настроения в Париже изменились. По сведениям телеканала TF1, французы не намерены отпускать форварда в другой клуб; переговоры по поводу продажи Неймара проводиться не будут.

    • Игрок выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
    • Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость Неймара – 180 миллионов евро.

    Источник: TF1

    Французский медиа-холдинг. Основан в 1987 году. Аудитория футбольного аккаунта в твиттере - 271 тысяча подписчиков.

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3707

      la verdad 1 минуту назад

      Побухали с пятницы по воскресенье. Планы восемь раз поменяли :)

      0
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      Рейтинг: +7498

      Cules2013 33 минуты назад

      трындец эпопея

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