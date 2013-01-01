TF1: «ПСЖ» не намерен продавать Неймара

Побухали с пятницы по воскресенье. Планы восемь раз поменяли :)
«Барселона» желает вернуть себе форварда «ПСЖ» Неймара. Футболист покинул Каталонию летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Если вчера, 29 июня, поступала информация о том, что «ПСЖ» готов снизить цену на футболиста, то теперь настроения в Париже изменились. По сведениям телеканала TF1, французы не намерены отпускать форварда в другой клуб; переговоры по поводу продажи Неймара проводиться не будут.
- Игрок выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
- Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость Неймара – 180 миллионов евро.
Источник: TF1
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