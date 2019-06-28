Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Le Parisien: «ПСЖ» готов снизить цену на Неймара

    «ПСЖ» готов снизить свои требования по трансферу нападающего Неймара.

    Ранее парижский клуб хотел выручить от продажи бразильца 300 миллионов евро, но теперь планирует расстаться с ним за 222 миллиона.

    Именно такую сумму два года назад «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за переход 27-летнего футболиста.

    Неймар намерен вернуться в каталонский клуб, его семья уже занимается поиском жилья в Испании.

    • Игрок выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
    • Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1610

      Masteralex 17 минут назад

      Неймар не футболист, а проститутка. Ведь уже давно известно что с каждого трансфера его отец имеет кучу бабла, надо ему в контракте прописать, что если решит уйти раньше чем через 2 года, то его агент ничего не получает

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72051
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru