Le Parisien: «ПСЖ» готов снизить цену на Неймара

Неймар не футболист, а проститутка. Ведь уже давно известно что с каждого трансфера его отец имеет кучу бабла, надо ему в контракте прописать, что если решит уйти раньше чем через 2 года, то его агент ничего не получает
«ПСЖ» готов снизить свои требования по трансферу нападающего Неймара.
Ранее парижский клуб хотел выручить от продажи бразильца 300 миллионов евро, но теперь планирует расстаться с ним за 222 миллиона.
Именно такую сумму два года назад «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за переход 27-летнего футболиста.
Неймар намерен вернуться в каталонский клуб, его семья уже занимается поиском жилья в Испании.
- Игрок выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
- Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.