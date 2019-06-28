Le Parisien: «ПСЖ» готов снизить цену на Неймара

«ПСЖ» готов снизить свои требования по трансферу нападающего Неймара.

Ранее парижский клуб хотел выручить от продажи бразильца 300 миллионов евро, но теперь планирует расстаться с ним за 222 миллиона.

Именно такую сумму два года назад «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за переход 27-летнего футболиста.

Неймар намерен вернуться в каталонский клуб, его семья уже занимается поиском жилья в Испании.