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    Sport.es: семья Неймара занимается переездом в Барселону

    Нападающий «ПСЖ» Неймар рассчитывает в ближайшее время вернуться в «Барселону».

    Пока футболист и его представитель Пини Захави работают над трансфером, семья бразильца занимается переездом из Парижа в каталонскую столицу.

    По информации Sport.es, мать и сестра Неймара уже посещали Барселону, чтобы уладить организационные и бытовые нюансы.

    • 27-летний форвард выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
    • В «ПСЖ» Неймар перешел за 222 миллиона евро – это трансферный рекорд.
    • Контракт игрока с парижанами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +574

      VVadic 38 минут назад

      Неужели правда? Гризманн, да ещё и Неймар... Всем кронты в будущем сезоне(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1669

      BlackMurder 1 час назад

      Как шал@ва

      0
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