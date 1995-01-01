Sport.es: семья Неймара занимается переездом в Барселону

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассчитывает в ближайшее время вернуться в «Барселону».

Пока футболист и его представитель Пини Захави работают над трансфером, семья бразильца занимается переездом из Парижа в каталонскую столицу.

По информации Sport.es, мать и сестра Неймара уже посещали Барселону, чтобы уладить организационные и бытовые нюансы.