Sport.es: семья Неймара занимается переездом в Барселону

Неужели правда? Гризманн, да ещё и Неймар... Всем кронты в будущем сезоне(
Нападающий «ПСЖ» Неймар рассчитывает в ближайшее время вернуться в «Барселону».
Пока футболист и его представитель Пини Захави работают над трансфером, семья бразильца занимается переездом из Парижа в каталонскую столицу.
По информации Sport.es, мать и сестра Неймара уже посещали Барселону, чтобы уладить организационные и бытовые нюансы.
- 27-летний форвард выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
- В «ПСЖ» Неймар перешел за 222 миллиона евро – это трансферный рекорд.
- Контракт игрока с парижанами рассчитан до 2022 года.