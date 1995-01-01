«Зенит» хочет заполучить защитников «Наполи» Хюсая и Руя

Осталось только главные буквы фамилий поменять местами, чтобы на лирической ноте завершить "скромное" желание зенита.
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу Руем. На португальца претендуют еще несколько клубов.
Как пишет CalcioNapoli24 со ссылкой на газету Corriere dello Sport, Руй – не единственный игрок «Наполи», интересный «Зениту». Также россияне готовы приобрести Эльсеида Хюсая, на которого еще претендует «Атлетико».
- В минувшем сезоне албанец Хюсай провел 27 матчей в Серии А, сделал две голевые передачи.
- Руй сыграл в 20 встречах чемпионата Италии, забил гол, сделал две результативные передачи.
- Суммарная стоимость футболистов – 35 миллионов евро.