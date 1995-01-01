«Зенит» хочет заполучить защитников «Наполи» Хюсая и Руя

Действующий чемпион России «Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу Руем. На португальца претендуют еще несколько клубов.

Как пишет CalcioNapoli24 со ссылкой на газету Corriere dello Sport, Руй – не единственный игрок «Наполи», интересный «Зениту». Также россияне готовы приобрести Эльсеида Хюсая, на которого еще претендует «Атлетико».