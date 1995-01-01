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    «Зенит» хочет заполучить защитников «Наполи» Хюсая и Руя

    Действующий чемпион России «Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу Руем. На португальца претендуют еще несколько клубов.

    Как пишет CalcioNapoli24 со ссылкой на газету Corriere dello Sport, Руй – не единственный игрок «Наполи», интересный «Зениту». Также россияне готовы приобрести Эльсеида Хюсая, на которого еще претендует «Атлетико».

    • В минувшем сезоне албанец Хюсай провел 27 матчей в Серии А, сделал две голевые передачи.
    • Руй сыграл в 20 встречах чемпионата Италии, забил гол, сделал две результативные передачи.
    • Суммарная стоимость футболистов – 35 миллионов евро.

    Источник: CalcioNapoli24

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4763

      Т34 24 минуты назад

      Осталось только главные буквы фамилий поменять местами, чтобы на лирической ноте завершить "скромное" желание зенита.

      -1
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      Рейтинг: +2006

      a_who 27 минут назад

      удивительно весёлые фамилии )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1252

      compka 51 минуту назад

      а сколько рифм можно будет сочинить если вдруг они перейдут в Зенит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9826

      Garrincha58 54 минуты назад

      какой дурак это публикует

      0
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      Рейтинг: +1206

      Фанат Рубина 1 час назад

      а харя у зенита не треснет? и так за сезон до нового лимита нужно сокращать кол-во легов так они его хотят до 17 увеличить..

      там еще колумбийского ноунейма сватают из колумбии

      1
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      Рейтинг: +935

      lek! 1 час назад

      Видно , хорошая подготовка к ЛЧ . Удачи Зениту в подписании , соперники серьёзные .

      2
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      Рейтинг: +13176

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В итоге не будет ни ХюсаЯ, ни РуЯ, ни **Я.

      3
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      Рейтинг: +259

      GSmall 1 час назад

      Вот это топовый трансфер будет.Двух классных крайников и можно закрывать то

      1
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      Рейтинг: +2578

      Freyk > GSmall 1 час назад

      А лимит?

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