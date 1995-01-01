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    Руни считает, что ван Гаал как тренер лучше Фергюсона

    Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни назвал лучшего тренера из тех, с кем ему приходилось работать. Для британца Луи ван Гаал предпочтительнее сэра Алекса Фергюсона.

    «Безусловно, лучший тренер, с которым я работал, – ван Гаал. 100 процентов. Меня удивляли его тактическая подготовка, внимание к мелочам. Восхищался этим. Я многому научился у ван Гаала. Когда стану тренером, буду использовать полученные знания», – цитирует Руни Mirror.

    • В «Манчестер Юнайтед» Руни пригласил Фергюсон.
    • Ван Гаал работал в «Юнайтед» с 2014 по 2016 год.
    • Голландец взял в Англии Кубок страны.

    Источник: Mirror

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