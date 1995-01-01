Руни считает, что ван Гаал как тренер лучше Фергюсона

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни назвал лучшего тренера из тех, с кем ему приходилось работать. Для британца Луи ван Гаал предпочтительнее сэра Алекса Фергюсона.

«Безусловно, лучший тренер, с которым я работал, – ван Гаал. 100 процентов. Меня удивляли его тактическая подготовка, внимание к мелочам. Восхищался этим. Я многому научился у ван Гаала. Когда стану тренером, буду использовать полученные знания», – цитирует Руни Mirror.