Руни считает, что ван Гаал как тренер лучше Фергюсона

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни назвал лучшего тренера из тех, с кем ему приходилось работать. Для британца Луи ван Гаал предпочтительнее сэра Алекса Фергюсона.
«Безусловно, лучший тренер, с которым я работал, – ван Гаал. 100 процентов. Меня удивляли его тактическая подготовка, внимание к мелочам. Восхищался этим. Я многому научился у ван Гаала. Когда стану тренером, буду использовать полученные знания», – цитирует Руни Mirror.
- В «Манчестер Юнайтед» Руни пригласил Фергюсон.
- Ван Гаал работал в «Юнайтед» с 2014 по 2016 год.
- Голландец взял в Англии Кубок страны.