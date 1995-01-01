Sport.es: Зидан хочет, чтобы Навас покинул «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не желает, чтобы вратарь Кейлор Навас оставался в команде, пишет Sport.es. Француз не рассчитывает на футболиста и хочет, чтобы проблемы выбора основного голкипера не стояло.

На игрока претендуют четыре клуба. Контракт футболиста с испанским клубом действует до лета 2020 года.