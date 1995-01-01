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    Sport.es: Зидан хочет, чтобы Навас покинул «Реал»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не желает, чтобы вратарь Кейлор Навас оставался в команде, пишет Sport.es. Француз не рассчитывает на футболиста и хочет, чтобы проблемы выбора основного голкипера не стояло.

    На игрока претендуют четыре клуба. Контракт футболиста с испанским клубом действует до лета 2020 года.

    • Навас выступает за «Реал» с 2014 года
    • За пять сезонов голкипер провел 162 матча, в которых пропустил 159 голов.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +613

      petr69 4 минуты назад

      Ляпы несомненно были, но выручал команду многократно. 3 ЛЧ без него
      были бы невозможны

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