«Ты пожалеешь об этом». Отец отговаривал Неймара от трансфера в «ПСЖ»

А не отец ли подбил уйти из Барселоны, после того, как те не согласились платить требуемую им зарплату сыночку.
Отец и агент нападающего «ПСЖ» Неймара Неймар-старший не хотел, чтобы футболист переходил в парижский клуб в 2017 году. Родственник отговаривал игрока.
«Ты пожалеешь об этом», – говорил отец сыну относительно трансфера, утверждает испанская газета Mundo Deportivo.
- «ПСЖ» заплатил за трансфер Неймара 222 миллиона евро.
- Сейчас «Барселона» пытается вернуть бразильца обратно.
- «ПСЖ» готов пойти на уступки в части продажи нападающего.