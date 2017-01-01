«Ты пожалеешь об этом». Отец отговаривал Неймара от трансфера в «ПСЖ»

Отец и агент нападающего «ПСЖ» Неймара Неймар-старший не хотел, чтобы футболист переходил в парижский клуб в 2017 году. Родственник отговаривал игрока.

«Ты пожалеешь об этом», – говорил отец сыну относительно трансфера, утверждает испанская газета Mundo Deportivo.