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    «Ты пожалеешь об этом». Отец отговаривал Неймара от трансфера в «ПСЖ»

    Отец и агент нападающего «ПСЖ» Неймара Неймар-старший не хотел, чтобы футболист переходил в парижский клуб в 2017 году. Родственник отговаривал игрока.

    «Ты пожалеешь об этом», – говорил отец сыну относительно трансфера, утверждает испанская газета Mundo Deportivo.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 07:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +485

      Boeung777 26 минут назад

      А не отец ли подбил уйти из Барселоны, после того, как те не согласились платить требуемую им зарплату сыночку.

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