Адриано: «Глушаков был нашим капитаном, нашим лидером»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал уход из клуба полузащитника Дениса Глушакова. Хавбек уже подписал контракт с «Ахматом».

«Всe, что я скажу — так это то, что мы расстались в хороших отношениях. Мы два года играли бок о бок: он был нашим капитаном, нашим лидером, мы как были отличными друзьями, так и остаeмся друзьями. По-другому просто не может быть», – сказал бразилец.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

В составе москвичей игрок взял чемпионат России в сезоне-2016/17.

До «Спартака» Глушаков выступал за «Локомотив».

Переход Глушакова в «Ахмат» – это не сенсация, а самый правильный итог