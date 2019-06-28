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    «Лилль» купил у «ПСЖ» Тимоти Веа

    «Лилль» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «ПСЖ» Тимоти Веа.

    Сумма трансфера пока неизвестна. По информации Le Parisien, покупка 19-летнего футболиста обошлась «Лиллю» в 10 миллионов евро.

    Стороны заключили контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

    • Веа – воспитанник «ПСЖ».
    • За основную команду парижан дебютировал в марте 2018 года.
    • Вторую половину минувшего сезона провел на правах аренды в «Селтике».
    • Форвард – сын президента Либерии и обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа.

    Источник: Официальный сайт «Лилля»

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