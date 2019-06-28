«Лилль» купил у «ПСЖ» Тимоти Веа

«Лилль» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «ПСЖ» Тимоти Веа.

Сумма трансфера пока неизвестна. По информации Le Parisien, покупка 19-летнего футболиста обошлась «Лиллю» в 10 миллионов евро.

Стороны заключили контракт, который рассчитан до лета 2024 года.