«Лилль» купил у «ПСЖ» Тимоти Веа

«Лилль» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «ПСЖ» Тимоти Веа.
Сумма трансфера пока неизвестна. По информации Le Parisien, покупка 19-летнего футболиста обошлась «Лиллю» в 10 миллионов евро.
Стороны заключили контракт, который рассчитан до лета 2024 года.
- Веа – воспитанник «ПСЖ».
- За основную команду парижан дебютировал в марте 2018 года.
- Вторую половину минувшего сезона провел на правах аренды в «Селтике».
- Форвард – сын президента Либерии и обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа.