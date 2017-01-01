«Барселона» интересуется защитником «Милана» Родригесом

«Барселона» включила в список своих трансферных целей левого защитника «Милана» Рикардо Родригеса.

По информации Sport.es, каталонский клуб видит в 26-летнем швейцарце дублера для Жорди Альбы.

«Милан» готов продать Родригеса за 15 миллионов евро, поскольку вскоре на эту позицию будет куплен Тео Эрнандес из «Реала».

На футболиста также претендует «Арсенал».