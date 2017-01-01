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    «Барселона» интересуется защитником «Милана» Родригесом

    «Барселона» включила в список своих трансферных целей левого защитника «Милана» Рикардо Родригеса.

    По информации Sport.es, каталонский клуб видит в 26-летнем швейцарце дублера для Жорди Альбы.

    «Милан» готов продать Родригеса за 15 миллионов евро, поскольку вскоре на эту позицию будет куплен Тео Эрнандес из «Реала».

    На футболиста также претендует «Арсенал».

    • «Милан» купил Родригеса два года назад у «Вольфсбурга» за 15 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне игрок провел 41 матч и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Sport.es

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