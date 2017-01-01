Зобнин: «Кем «Спартаку» еще стоит усилиться? Месси, Роналду и Салахом»

"Месси" у нас уже был. Не потянул.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о трансферной политике московского клуба.
«К нам пришли сильные футболисты, главное теперь, чтобы они давали результат. Давно знаю Томаса Цорна, он серьезно разбирается в футболе, это большой плюс. Кем «Спартаку» еще стоит усилиться? Месси, Роналду и Салахом. Ну, а вообще нужно больше качественных футболистов», – сказал Зобнин.
- Этим летом «Спартак» купил у «Ромы» нападающего Эсекьеля Понсе за 3 миллиона евро.
- На правах свободного агента клуб покинули Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков.