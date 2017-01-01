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    Зобнин: «Кем «Спартаку» еще стоит усилиться? Месси, Роналду и Салахом»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о трансферной политике московского клуба.

    «К нам пришли сильные футболисты, главное теперь, чтобы они давали результат. Давно знаю Томаса Цорна, он серьезно разбирается в футболе, это большой плюс. Кем «Спартаку» еще стоит усилиться? Месси, Роналду и Салахом. Ну, а вообще нужно больше качественных футболистов», – сказал Зобнин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4762

      Т34 3 минуты назад

      "Месси" у нас уже был. Не потянул.

      0
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      Рейтинг: +331

      амани 36 минут назад

      а подойдут ли они спартаку?.....вот в чем вопрос?...

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