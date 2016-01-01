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    Гендиректор «Ахмата»: «Можно ли ждать в клубе Кокорина и Мамаева? Если они изъявят желание, почему нет?»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров не исключил, что к грозненскому клубу в будущем могут присоединиться нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    «Можно сказать, что «Ахмат» – клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, как и Глушаков, – наши молодые люди. Они ошиблись и ответят за это, но им надо дать возможность исправиться. Все совершают ошибки. Кто в молодости не дрался, не выпивал? У всех бывает, но не у всех проходит.

    Они медийные личности, думаю, это урок на всю жизнь. Не надо втаптывать их в грязь, надо дать возможность дальше людям жить и развиваться. Что касается того, можно ли ждать Кокорина и Мамаева в «Ахмате», если они изъявят желание, как Денис, почему нет. Они что, родину предали или украли что-то? Вот это неприемлемо», – сказал Айдамиров.

    • Сейчас футболисты находятся в СИЗО, вскоре их отправят в исправительную колонию.
    • Суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, Мамаева – к 1 году и 5 месяцам.
    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает 30 июня, а Мамаева с «Краснодаром» – 31 декабря.

    Гендиректор «Ахмата»: «Зарплата Глушакова – 1 миллион евро? В разы меньше. Денис вообще не ставил деньги во главу угла»

    Источник: «Чемпионат»

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