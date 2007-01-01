Le Figaro: «Арсенал» готов продать Обамеянга. Клубу нужны деньги на новые трансферы

«Арсенал» готов выслушать предложения по нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

По информации Le Parisien, лондонцы рассматривают продажу 30-летнего футболиста, чтобы получить средства на новых игроков.

Из-за непопадания «Арсенала» в лигу чемпионов трансферный бюджет клуба на это лето составляет 50 миллионов евро.

Ранее Tuttosport сообщил, что форвард дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед».

Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в начале 2018 года за 64 миллиона евро.

В прошлом сезоне футболист провел за лондонцев 51 матч, забил 31 гол и сделал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

Tuttosport: Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»