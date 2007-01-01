Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Le Figaro: «Арсенал» готов продать Обамеянга. Клубу нужны деньги на новые трансферы

    «Арсенал» готов выслушать предложения по нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

    По информации Le Parisien, лондонцы рассматривают продажу 30-летнего футболиста, чтобы получить средства на новых игроков.

    Из-за непопадания «Арсенала» в лигу чемпионов трансферный бюджет клуба на это лето составляет 50 миллионов евро.

    Ранее Tuttosport сообщил, что форвард дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед».

    • Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в начале 2018 года за 64 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне футболист провел за лондонцев 51 матч, забил 31 гол и сделал восемь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

    Tuttosport: Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Источник: Le Figaro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72051
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru