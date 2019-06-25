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    Tuttosport: Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    По информации Tuttosport, габонец дал согласие на переход в «МЮ».

    Как утверждает издание, это может ускорить продажу форварда «Юнайтед» Ромелу Лукаку в «Интер». Миланцы уже сделали английскому клубу первое предложение по бельгийцу в размере 60 миллионов евро.

    • Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в начале 2018 года за 64 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне 30-летний футболист провел за лондонцев 51 матч, забил 31 гол и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8027

      DeStar 31 минуту назад

      Арсенал дураки его отпускать? зачем? можно подумать МЮ выше арсенала играет сейчас)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +241

      GSmall 1 час назад

      По пути Ван Перси решил пойти

      1
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