Tuttosport: Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации Tuttosport, габонец дал согласие на переход в «МЮ».

Как утверждает издание, это может ускорить продажу форварда «Юнайтед» Ромелу Лукаку в «Интер». Миланцы уже сделали английскому клубу первое предложение по бельгийцу в размере 60 миллионов евро.