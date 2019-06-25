Tuttosport: Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

Арсенал дураки его отпускать? зачем? можно подумать МЮ выше арсенала играет сейчас)
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
По информации Tuttosport, габонец дал согласие на переход в «МЮ».
Как утверждает издание, это может ускорить продажу форварда «Юнайтед» Ромелу Лукаку в «Интер». Миланцы уже сделали английскому клубу первое предложение по бельгийцу в размере 60 миллионов евро.
- Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в начале 2018 года за 64 миллиона евро.
- В прошлом сезоне 30-летний футболист провел за лондонцев 51 матч, забил 31 гол и сделал восемь результативных передач.