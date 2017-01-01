Хамес – о своем будущем: «Все зависит от «Реала». Решение принимает клуб, я ничего не могу сделать»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес заявил, что у него есть 20 дней, чтобы обдумать свое будущее, но зависеть оно все равно будет от мадридского клуба.

На колумбийца претендуют «Наполи» и «Атлетико»

«У меня есть 20 дней, чтобы подумать о своем будущем.

Все зависит от «Реала». Решение принимают люди в клубе, я ничего не могу сделать», – сказал Хамес.