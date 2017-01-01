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    Хамес – о своем будущем: «Все зависит от «Реала». Решение принимает клуб, я ничего не могу сделать»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес заявил, что у него есть 20 дней, чтобы обдумать свое будущее, но зависеть оно все равно будет от мадридского клуба.

    На колумбийца претендуют «Наполи» и «Атлетико»

    «У меня есть 20 дней, чтобы подумать о своем будущем.

    Все зависит от «Реала». Решение принимают люди в клубе, я ничего не могу сделать», – сказал Хамес.

    • С 2017-го по 2019 год Хамес выступал на правах аренды за «Баварию».
    • В прошлом сезоне хавбек провел за мюнхенцев 28 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +258

      GSmall 53 минуты назад

      Конечно не можешь.Вас как баранов покупают и продают)

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