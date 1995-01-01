«Бавария» поборется за Канселу. На игрока претендует «Манчестер Сити»

А он не устраивает Ювентус? По-моему хороший фланговый защитник.
«Бавария» может приобрести правого защитника «Ювентуса» Жоау Канселу.
Португалец интересен «Манчестер Сити», но английский клуб до сих пор не может договориться с туринцами о стоимости его трансфера.
«Сити» пытается включить в сделку защитника Данило, что не устраивает «Ювентус», который хочет получить за 25-летнего футболиста 60 миллионов евро.
Мюнхенцы готовы сделать туринской команде предложение по игроку.
- «Ювентус» купил Канселу у «Валенсии» в 2018 году за 40 миллионов евро.
- В прошлом сезоне португалец провел на клубном уровне 34 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал восемь результативных передач.