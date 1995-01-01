«Бавария» поборется за Канселу. На игрока претендует «Манчестер Сити»

«Бавария» может приобрести правого защитника «Ювентуса» Жоау Канселу.

Португалец интересен «Манчестер Сити», но английский клуб до сих пор не может договориться с туринцами о стоимости его трансфера.

«Сити» пытается включить в сделку защитника Данило, что не устраивает «Ювентус», который хочет получить за 25-летнего футболиста 60 миллионов евро.

Мюнхенцы готовы сделать туринской команде предложение по игроку.