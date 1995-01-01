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    «Бавария» поборется за Канселу. На игрока претендует «Манчестер Сити»

    «Бавария» может приобрести правого защитника «Ювентуса» Жоау Канселу.

    Португалец интересен «Манчестер Сити», но английский клуб до сих пор не может договориться с туринцами о стоимости его трансфера.

    «Сити» пытается включить в сделку защитника Данило, что не устраивает «Ювентус», который хочет получить за 25-летнего футболиста 60 миллионов евро.

    Мюнхенцы готовы сделать туринской команде предложение по игроку.

    • «Ювентус» купил Канселу у «Валенсии» в 2018 году за 40 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне португалец провел на клубном уровне 34 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +287

      ФК_Полоцк 14 минут назад

      А он не устраивает Ювентус? По-моему хороший фланговый защитник.

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