Кадыров – о переходе Глушакова в «Ахмат»: «Уверен, Денис быстро вольется в коллектив»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поприветствовал полузащитника Дениса Глушакова, который подписал контракт с «Ахматом».

«Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе – период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова.

Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всe от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный!» – написал Кадыров в инстаграме.