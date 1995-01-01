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    Кадыров – о переходе Глушакова в «Ахмат»: «Уверен, Денис быстро вольется в коллектив»

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поприветствовал полузащитника Дениса Глушакова, который подписал контракт с «Ахматом».

    «Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе – период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова.

    Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всe от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный!» – написал Кадыров в инстаграме.

    • Глушаков заключил с «Ахматом» контракт по схеме «1+1».
    • Ранее стало известно, что зарплата хавбека составит 1 миллион евро в год.

    Источник: Инстаграм Рамзана Кадырова

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2257

      RotBerg 12 минут назад

      Вот и чехи пригодились :)

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      Рейтинг: +15740

      VVM1964 58 минут назад

      Такие как он быстро без мыла просачиваются в любые места , а вот что будет потом ?

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