Журналист Егоров: «Джорджевича ждут в «Арсенале» и «Динамо»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич может сменить клуб летом. Футболиста, по сведениям обозревателя «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, приглашают две команды РПЛ.

Речь идет о «Динамо» и «Арсенале», где черногорец провел последний сезон на правах аренды. Контракт форварда с «Зенитом» истекает следующим летом. В стане действующих чемпионов России отмечали, что шанс Джорджевичу дадут.