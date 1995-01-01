Журналист Егоров: «Джорджевича ждут в «Арсенале» и «Динамо»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич может сменить клуб летом. Футболиста, по сведениям обозревателя «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, приглашают две команды РПЛ.
Речь идет о «Динамо» и «Арсенале», где черногорец провел последний сезон на правах аренды. Контракт форварда с «Зенитом» истекает следующим летом. В стане действующих чемпионов России отмечали, что шанс Джорджевичу дадут.
- Джорджевич в прошлом сезоне сыграл в 23 матчах РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал четыре ассиста.
- Рыночная стоимость форварда – 4 миллиона евро.
- Джорджевич принадлежит «Зениту» с 2012 года.