Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем трех игроков клуба. Функционер подтвердил, что Александр Анюков завершит карьеру футболиста.

«Юрий Жирков остается в составе, а Анюков – в системе клуба на тренерской должности.

Луке Джорджевичу предоставят шанс, а дальше все остальное зависит от него», – сказал Медведев.