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    Медведев: «Жирков остается в составе, Анюков будет тренером, Джорджевичу предоставят шанс»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем трех игроков клуба. Функционер подтвердил, что Александр Анюков завершит карьеру футболиста.

    «Юрий Жирков остается в составе, а Анюков – в системе клуба на тренерской должности.

    Луке Джорджевичу предоставят шанс, а дальше все остальное зависит от него», – сказал Медведев.

    • Черногорец минувший сезон провел в аренде в «Арсенале».
    • Анюков выступал за «Зенит» с 2005 года.
    • Жирков принадлежит клубу с 2016 года.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +137

      GSmall 44 минуты назад

      Всё по полочкам.Вообще мне нравится его работа.Вроде не плохой управленец

      1
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      Рейтинг: +912

      Миша13 47 минут назад

      Отлично..рад за Луку.

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