Всё по полочкам.Вообще мне нравится его работа.Вроде не плохой управленец
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем трех игроков клуба. Функционер подтвердил, что Александр Анюков завершит карьеру футболиста.
«Юрий Жирков остается в составе, а Анюков – в системе клуба на тренерской должности.
Луке Джорджевичу предоставят шанс, а дальше все остальное зависит от него», – сказал Медведев.
- Черногорец минувший сезон провел в аренде в «Арсенале».
- Анюков выступал за «Зенит» с 2005 года.
- Жирков принадлежит клубу с 2016 года.