В Перу сообщили о «серьезной» травме Фарфана. Старт сезона для «Локомотива» – через восемь дней

Это потеря потерь
Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан получил травму на Кубке Америки. Конкретных медицинских сведений по повреждению нет, но обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров со ссылкой на перуанских коллег назвал диагноз серьезным.
«Локомотив» стартует в сезоне 6 июля встречей за Суперкубок России. Соперник – действующий чемпион «Зенит».
- Фарфан провел три матча на Кубке Америки, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
- В прошлом сезоне РПЛ 34-летний форвард провел 20 матчей, забил восемь голов, сделал четыре результативные передачи.
- «Локомотив» в сентябре стартует в групповом этапе Лиги чемпионов.