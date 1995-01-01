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    В Перу сообщили о «серьезной» травме Фарфана. Старт сезона для «Локомотива» – через восемь дней

    Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан получил травму на Кубке Америки. Конкретных медицинских сведений по повреждению нет, но обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров со ссылкой на перуанских коллег назвал диагноз серьезным.

    «Локомотив» стартует в сезоне 6 июля встречей за Суперкубок России. Соперник – действующий чемпион «Зенит».

    • Фарфан провел три матча на Кубке Америки, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
    • В прошлом сезоне РПЛ 34-летний форвард провел 20 матчей, забил восемь голов, сделал четыре результативные передачи.
    • «Локомотив» в сентябре стартует в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +651

      Жёлто-синий 42 минуты назад

      Это потеря потерь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +580

      VVadic 1 час назад

      Серьёзной - почему закавычно??? Это шутка такая от Перу???

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