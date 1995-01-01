В Перу сообщили о «серьезной» травме Фарфана. Старт сезона для «Локомотива» – через восемь дней

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан получил травму на Кубке Америки. Конкретных медицинских сведений по повреждению нет, но обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров со ссылкой на перуанских коллег назвал диагноз серьезным.

«Локомотив» стартует в сезоне 6 июля встречей за Суперкубок России. Соперник – действующий чемпион «Зенит».