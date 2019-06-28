«Уфа» опровергла переход Неделчару в «Рому»

Информация СМИ о переходе защитника «Уфы» Ионуца Неделчару в «Рому» неверна. Об этом заявил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

Сегодня российские медиа сообщили, что римляне купили румына за 4 миллиона евро.

«Информация по Неделчару не соответствует действительности. Пока больше без комментариев», – сказал Газизов.

23-летний футболист перешел в «Уфу» из бухарестского «Динамо» в феврале 2018 года за 600 тысяч евро.

В прошлом сезоне Неделчару провел за уфимцев 34 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Чемпионат»: «Рома» купила у «Уфы» защитника Неделчару