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    «Уфа» опровергла переход Неделчару в «Рому»

    Информация СМИ о переходе защитника «Уфы» Ионуца Неделчару в «Рому» неверна. Об этом заявил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

    Сегодня российские медиа сообщили, что римляне купили румына за 4 миллиона евро.

    «Информация по Неделчару не соответствует действительности. Пока больше без комментариев», – сказал Газизов.

    • 23-летний футболист перешел в «Уфу» из бухарестского «Динамо» в феврале 2018 года за 600 тысяч евро.
    • В прошлом сезоне Неделчару провел за уфимцев 34 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    «Чемпионат»: «Рома» купила у «Уфы» защитника Неделчару

    Источник: Sport24

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