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    Зе Луиш: «Я абсолютно счастлив в «Спартаке»

    Форвард «Спартака» Зе Луиш рассказал о неопределенности, связанной с его будущим клубом.

    – Томас Цорн в интервью нашему изданию сказал, что Зе Луиш и Понсе способны дополнять друг друга. А как вы считаете?

    – Мне было бы также интересно знать, что на этот счет скажет тренер. Все-таки его слова об игре более значимы. А Понсе я еще не слишком хорошо изучил, чтобы рассуждать о его стиле. Но все это неважно, потому что могу сыграть с любым футболистом. Главное, чтобы это шло на пользу команде.

    – Неопределенность с будущим, как она влияет на вас?

    – Да все нормально, от тренировок не отвлекаюсь. Полностью сосредоточен на своей работе, чтобы подготовиться к началу сезона. А новости всегда будут мелькать.

    – Мне понятно, чего хочет «Спартак». А что хочет Зе Луиш?

    – Подождите, а что хочет «Спартак»?

    – Если появится достойное предложение, отпустить Зе Луиша – это практически цитата вашего генерального директора.

    – Понятно. Тогда отвечу про себя. На данный момент я абсолютно счастлив в «Спартаке». При этом никогда не стану играть и работать в клубе, где не буду желанным, где мной не довольны, где меня не хотят. Если «Спартаку» поступит предложение, и оно устроит клуб и меня, рассмотрим этот вопрос. Но сейчас, и я могу всех заверить в этом – сам я не тороплю свой трансфер, не форсирую ситуацию. Продолжаю спокойно работать во благо «Спартака».

    – Но у вас был откровенный разговор с руководством на эту тему?

    – Нет.

    – Хотели бы поговорить?

    – Я работаю в «Спартаке». Если руководители посчитают нужным организовать встречу и поговорить, я к их услугам.

    • Зе Луиш сыграл с первых минут в стартовом матче «Спартака» на Кубке «Париматч» Премьер.
    • Форвард перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» хочет продать Зе Луиша за 15 миллионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19721

      gol_kak_sokol 9 минут назад

      Журналюга высывал, высасывал из пальца что-нибудь жареное - не получилось.

      1
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      Рейтинг: +4895

      piligrim1986 16 минут назад

      молодец, научился грамотно отвечать. он нам нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17728

      oyabun 51 минуту назад

      Главная интрига лета - уйдет всё же Зе или нет? По новым правилам в заявке на сезон могут быть только 8 легионеров, так что в итоге кто то будет лишним.

      1
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      Рейтинг: +1149

      PNZ1985 52 минуты назад

      Ни рыба ни "мясо".. иначе бы был ЛЕвандовски)

      0
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      Рейтинг: +4935

      prezent2017 59 минут назад

      Зе Луиш: «Я абсолютно счастлив в «Спартаке»
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      Еще бы! Где еще будут платить такие бабки за разгильдяйство?

      -2
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      Рейтинг: +315

      Опускатель коняжек > prezent2017 39 минут назад

      В Питере даже зекам платят и ещё 15 людям сидящим на лавке! Вот кто бы помолчал, дак это голубая баклановая братия))

      1
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      Рейтинг: +4627

      батог 1 час назад

      Молодец Зе. Коротко, конкретно и по делу !!!

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