Зе Луиш: «Я абсолютно счастлив в «Спартаке»

Форвард «Спартака» Зе Луиш рассказал о неопределенности, связанной с его будущим клубом.

– Томас Цорн в интервью нашему изданию сказал, что Зе Луиш и Понсе способны дополнять друг друга. А как вы считаете?

– Мне было бы также интересно знать, что на этот счет скажет тренер. Все-таки его слова об игре более значимы. А Понсе я еще не слишком хорошо изучил, чтобы рассуждать о его стиле. Но все это неважно, потому что могу сыграть с любым футболистом. Главное, чтобы это шло на пользу команде.

– Неопределенность с будущим, как она влияет на вас?

– Да все нормально, от тренировок не отвлекаюсь. Полностью сосредоточен на своей работе, чтобы подготовиться к началу сезона. А новости всегда будут мелькать.

– Мне понятно, чего хочет «Спартак». А что хочет Зе Луиш?

– Подождите, а что хочет «Спартак»?

– Если появится достойное предложение, отпустить Зе Луиша – это практически цитата вашего генерального директора.

– Понятно. Тогда отвечу про себя. На данный момент я абсолютно счастлив в «Спартаке». При этом никогда не стану играть и работать в клубе, где не буду желанным, где мной не довольны, где меня не хотят. Если «Спартаку» поступит предложение, и оно устроит клуб и меня, рассмотрим этот вопрос. Но сейчас, и я могу всех заверить в этом – сам я не тороплю свой трансфер, не форсирую ситуацию. Продолжаю спокойно работать во благо «Спартака».

– Но у вас был откровенный разговор с руководством на эту тему?

– Нет.

– Хотели бы поговорить?

– Я работаю в «Спартаке». Если руководители посчитают нужным организовать встречу и поговорить, я к их услугам.

Зе Луиш сыграл с первых минут в стартовом матче «Спартака» на Кубке «Париматч» Премьер.

Форвард перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

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