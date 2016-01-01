Арустамян: «Бердыев жалеет, что отказал «Спартаку»

Комментатор «Матч» ТВ» Нобель Арустамян рассказал о несостоявшемся назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака».

«Уже даже готовилась пресс-конференция и презентация Курбана Бекиевича. Его ждали уже именно для презентации, не для переговоров. В этой истории просто сыграл фактор того, что человек передумал. Бывает же такое, что невеста сбегает со свадьбы. Это примерно такой же случай.

Ты уже позвал гостей на свадьбу, снял ресторан, оплатил банкет, вызвал священника. А тут – невеста передумала! Так бывает, это жизнь. Хотя потом невеста может жалеть. Жалеет ли Курбан Бекиевич? Я знаю ответ на этот вопрос. Конечно, жалеет», – сказал Арустамян.

Бердыев вел переговоры со «Спартаком» летом 2016 года.

5 августа московский клуб уволил Дмитрия Аленичева и искал ему замену.

и искал ему замену. В итоге команду возглавил Массимо Каррера, который привел «Спартак» к первому за 16 лет чемпионству.

«БИЗНЕС Online»: в 2016-м Бердыев вел переговоры и со «Спартаком», и с «Локомотивом». Федун узнал и прислал ему СМС: «Мудак!»