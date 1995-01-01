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    Гончаренко – после поражения от «Краснодара»: «Уже привыкли, что у нас ограниченный ресурс игроков, вне зависимости в каком турнире мы играем»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» в матче 1-го тура Кубка «Париматч» Премьер.

    «Мы уже привыкли, что у нас ограниченный ресурс игроков, вне зависимости в каком турнире мы играем. Хотелось, чтобы больше было замен, но буквально несколько человек на днях у нас выбыло из состава.

    К счастью, нам есть кем усилиться: это те же Фернандес, Влашич, Сигурдссон. С другой стороны, мне чем нравятся подобные матчи – это хорошая возможность оценить молодых футболистов. Тот же Марадишвили здорово себя проявил, мне понравилось, как он смотрелся на поле. Не все готовы были 90 минут сыграть, но Марадишвили и Ефремов выглядели хорошо, и никаких опасений по их кандидатурам не было.

    Всегда тяжело выделять какие-то положительные моменты, когда ты проигрываешь, и наоборот, даже при плохой, но победной игре легче принимать и анализировать этот результат. Из плюсов, это то, что мы получили практику на хорошем уровне и провели матч без травм», – сказал Гончаренко.

    • Следующий матч ЦСКА проведет в воскресенье, 30 июня.
    • Соперником армейцев будет «Спартак».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +412

      УхоГорлоНос 26 минут назад

      Начал на публику жаловаться - плохой знак

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      Рейтинг: +10788

      bset > УхоГорлоНос 25 минут назад

      Жалуются обычно тренеры северной столицы) Ганчаренко просто приводит факты)

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