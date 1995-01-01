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    Евро-U21. Германия переиграла Румынию и стала первым финалистом турнира

    В матче 1/2 финала чемпионата Европы для игроков не старше 21 года сборная Германии одержала победу над Румынией со счетом 4:2.

    До последних минут встречи команды играли вничью, но в компенсированное время немцы забили еще дважды и вышли в финал.

    В решающем поединке Германия встретится с победителем пары ИспанияФранция.

    Евро-U21. Плей-офф. 1/2 финала

    Германия – Румыния – 4:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Амири, 21; 1:1 – Пушкаш (с пенальти), 26; 1:2 – Пушкаш, 44; 2:2 – Вальдшмидт (с пенальти), 51; 3:2 – Вальдшмидт, 90; 4:2 – Амири, 90+4.

    Источник: Бомбардир.ру

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