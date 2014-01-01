Каррера: «Я бы никогда не пошел в ЦСКА»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера исключил свое сотрудничество с ЦСКА.

– У вас остались большие чувства к болельщикам «Спартака», но если завтра вам позвонят из ЦСКА, поедете?

– Я бы никогда не пошел туда. ЦСКА – исторический соперник «Спартака», и я бы никогда не предал красно-белых болельщиков. Я бы вернулся в Россию, чтобы тренировать, потому что у меня есть прекрасные воспоминания об этой огромной стране, где я достиг хороших результатов с точки зрения личности. Я жду несколько звонков, но никаких контактов пока не было.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.

Под руководством итальянца команда выиграла чемпионат России и Суперкубок страны.

Каррера: «Решение руководства «Спартака» уволить меня не было верным»