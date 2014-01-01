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    Каррера: «Я бы никогда не пошел в ЦСКА»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера исключил свое сотрудничество с ЦСКА.

    – У вас остались большие чувства к болельщикам «Спартака», но если завтра вам позвонят из ЦСКА, поедете?

    – Я бы никогда не пошел туда. ЦСКА – исторический соперник «Спартака», и я бы никогда не предал красно-белых болельщиков. Я бы вернулся в Россию, чтобы тренировать, потому что у меня есть прекрасные воспоминания об этой огромной стране, где я достиг хороших результатов с точки зрения личности. Я жду несколько звонков, но никаких контактов пока не было.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • Под руководством итальянца команда выиграла чемпионат России и Суперкубок страны.

    Каррера: «Решение руководства «Спартака» уволить меня не было верным»

    Источник: ITASportPress

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14532

      DVOK68 20 минут назад

      Верно молвил.

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      Рейтинг: +2252

      RotBerg 27 минут назад

      Тебя ни кто и не позвал бы

      1
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      Рейтинг: +6345

      Skull_Boy > RotBerg 9 минут назад

      А если и позовут, то побежит быстро и резво, и уже проверено на опыте Моуриньо, что никого не возглавит в Англии кроме Челси, а зато как то оказывался в МЮ

      1
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      Рейтинг: +15673

      VVM1964 33 минуты назад

      А вдруг чудо произойдет и на Федуна озарение придет )

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