Каррера: «Не считаю правильным решение «Спартака» уволить меня. У команды было время, чтобы улучшить игру и место в таблице»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что его увольнение было неверным шагом со стороны руководства московского клуба.

«Спартак» отправил итальянца в отставку 22 октября 2018 года. 12 ноября команду возглавил Олег Кононов, с которым красно-белые в итоге заняли пятое место в РПЛ.

– Чувствовали ли вы, что «Спартак» вас предал, или вы считаете, что решение руководства освободить вас от должности тренера было правильным?

– Я не чувствую себя обманутым. К сожалению, это футбол. Вы можете выиграть 10 игр подряд, но, если вы не достигнете результата в следующем году, руководство может вас уволить.

Тем не менее я считаю, что решение менеджмента «Спартака» не было верным, потому что у команды имелось достаточно времени, чтобы изменить курс и улучшить игру и позицию в турнирной таблице.