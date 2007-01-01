Каррера: «Не считаю правильным решение «Спартака» уволить меня. У команды было время, чтобы улучшить игру и место в таблице»

Согласен с Карерой. Как бы плохо при нем не было, после его ухода стало ещё хуже. До конца сезона могли дать доработать.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что его увольнение было неверным шагом со стороны руководства московского клуба.
«Спартак» отправил итальянца в отставку 22 октября 2018 года. 12 ноября команду возглавил Олег Кононов, с которым красно-белые в итоге заняли пятое место в РПЛ.
– Чувствовали ли вы, что «Спартак» вас предал, или вы считаете, что решение руководства освободить вас от должности тренера было правильным?
– Я не чувствую себя обманутым. К сожалению, это футбол. Вы можете выиграть 10 игр подряд, но, если вы не достигнете результата в следующем году, руководство может вас уволить.
Тем не менее я считаю, что решение менеджмента «Спартака» не было верным, потому что у команды имелось достаточно времени, чтобы изменить курс и улучшить игру и позицию в турнирной таблице.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года.
- Под руководством специалиста московский клуб выиграл чемпионат России и Суперкубок страны