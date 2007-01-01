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    Каррера: «Не считаю правильным решение «Спартака» уволить меня. У команды было время, чтобы улучшить игру и место в таблице»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что его увольнение было неверным шагом со стороны руководства московского клуба.

    «Спартак» отправил итальянца в отставку 22 октября 2018 года. 12 ноября команду возглавил Олег Кононов, с которым красно-белые в итоге заняли пятое место в РПЛ.

    – Чувствовали ли вы, что «Спартак» вас предал, или вы считаете, что решение руководства освободить вас от должности тренера было правильным?

    – Я не чувствую себя обманутым. К сожалению, это футбол. Вы можете выиграть 10 игр подряд, но, если вы не достигнете результата в следующем году, руководство может вас уволить.

    Тем не менее я считаю, что решение менеджмента «Спартака» не было верным, потому что у команды имелось достаточно времени, чтобы изменить курс и улучшить игру и позицию в турнирной таблице.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года.
    • Под руководством специалиста московский клуб выиграл чемпионат России и Суперкубок страны

    Источник: ITASportPress

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1567

      TOMSON 2 минуты назад

      Согласен с Карерой. Как бы плохо при нем не было, после его ухода стало ещё хуже. До конца сезона могли дать доработать.

      1
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      Рейтинг: +1482

      giluxa1963 8 минут назад

      обидно да из спартака нагнали а больше ни кому не нужен

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5960

      silver29 15 минут назад

      Отставка Массимо не поддается логике порядочного человека, а вот если учесть взбалмашность и дремучую некомпетентность владельца клуба положенную на благодатную почву местных интриганов то все объяснимо. Не в том месте и не с теми людьми Каррере довелось встретится. Спартак Карреру не предавал, т.к. люди его выжившие к команде не имеют никакого отношения, это временщики.

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