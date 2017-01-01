«МЮ» отказался от покупки Магуайра. «Лестер» потребовал за игрока 100 миллионов

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«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения центрального защитника «Лестера» Гарри Магуайра.
По информации The Mirror, «МЮ» прекратил попытки заполучить футболиста после того, как «Лестер» потребовал за него 100 миллионов фунтов стерлингов (около 112 миллионов евро) – 90 сразу и еще 10 в качестве различных бонусов.
На англичанина претендует «Манчестер Сити».
- Магуайр перешел в «Лестер» из «Халла» в 2017 году за 13,7 миллиона евро.
- В прошлом сезоне он провел за команду 32 матча во всех турнирах и забил три гола.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.