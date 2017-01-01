«МЮ» отказался от покупки Магуайра. «Лестер» потребовал за игрока 100 миллионов

«Манчестер Юнайтед» отказался от приобретения центрального защитника «Лестера» Гарри Магуайра.

По информации The Mirror, «МЮ» прекратил попытки заполучить футболиста после того, как «Лестер» потребовал за него 100 миллионов фунтов стерлингов (около 112 миллионов евро) – 90 сразу и еще 10 в качестве различных бонусов.

На англичанина претендует «Манчестер Сити».