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    ЦСКА взял на сбор в Австрии двух 17-летних игроков молодежки

    Двое 17-летних футболистов молодежного состава ЦСКА присоединились к основной команде на сборе в Австрии.

    По решению тренерского штаба армейцев во главе с Виктором Гончаренко полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Илья Востриков в ближайшие дни будут тренироваться с основой.

    • В сезоне-2018/19 Аванесян провел за дубль москвичей 11 матчей без результативных действий.
    • На счету Вострикова пять голов и семь результативных передач в 16-ти встречах за молодежку.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +238

      GSmall 50 минут назад

      Армян,к тому же никчемный.Смысл его держать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30552

      portero 1 час назад

      ЦСКА молодцы! подтягивают молодежь

      3
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