ЦСКА взял на сбор в Австрии двух 17-летних игроков молодежки

Армян,к тому же никчемный.Смысл его держать
Двое 17-летних футболистов молодежного состава ЦСКА присоединились к основной команде на сборе в Австрии.
По решению тренерского штаба армейцев во главе с Виктором Гончаренко полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Илья Востриков в ближайшие дни будут тренироваться с основой.
- В сезоне-2018/19 Аванесян провел за дубль москвичей 11 матчей без результативных действий.
- На счету Вострикова пять голов и семь результативных передач в 16-ти встречах за молодежку.