ЦСКА взял на сбор в Австрии двух 17-летних игроков молодежки

Двое 17-летних футболистов молодежного состава ЦСКА присоединились к основной команде на сборе в Австрии.

По решению тренерского штаба армейцев во главе с Виктором Гончаренко полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Илья Востриков в ближайшие дни будут тренироваться с основой.