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    «Супергерои со всех миров объединились». «Енисей» презентовал новую форму двухминутным роликом

    Вылетевший из РПЛ «Енисей» презентовал игровую форму на сезон-2019/20. Клуб опубликовал видеоролик, который можно увидеть ниже.

    «2019 год. ФК «Енисей» вылетел из Российской Премьер-лиги, в результате чего случился межгалактический взрыв, и вселенные смешались.

    Для того, чтобы исправить ситуацию, и вернуть всe на свои места, супергерои со всех миров объединились», – гласит предисловие к ролику.

    • В первом туре ФНЛ «Енисей» сыграет в Москве против «Текстильщика» (7 июля).
    • В прошлом сезоне сибиряки заняли последнее место в РПЛ.
    • На текущий момент «Енисей» летом не приобрел ни одного игрока (все новички пришли на правах свободных агентов).

    Источник: Твиттер «Енисея»

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