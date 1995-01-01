«Супергерои со всех миров объединились». «Енисей» презентовал новую форму двухминутным роликом

Вылетевший из РПЛ «Енисей» презентовал игровую форму на сезон-2019/20. Клуб опубликовал видеоролик, который можно увидеть ниже.

«2019 год. ФК «Енисей» вылетел из Российской Премьер-лиги, в результате чего случился межгалактический взрыв, и вселенные смешались.

Для того, чтобы исправить ситуацию, и вернуть всe на свои места, супергерои со всех миров объединились», – гласит предисловие к ролику.

В первом туре ФНЛ «Енисей» сыграет в Москве против «Текстильщика» (7 июля).

В прошлом сезоне сибиряки заняли последнее место в РПЛ.

На текущий момент «Енисей» летом не приобрел ни одного игрока (все новички пришли на правах свободных агентов).