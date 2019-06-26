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    Понсе – о переходе в «Спартак»: «Очень приятно удивила простота отношений»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о трансфере в московский клуб.

    О команде

    Команда молодая. Думаю, все ребята голодные, хотят играть, жаждут побед. Очень приятно удивила простота отношений. Это для меня огромный плюс.

    О своем прозвище «Танк»

    Это прозвище дал один мой товарищ. Наверное, меня так прозвали из-за телосложения, из-за стиля игры – мне нравится агрессивный, силовой футбол. Это достаточно широко распространенной прозвище для футболистов моего склада.

    О беседе с Кононовым

    Говорили в основном по работе. В том числе про то, как играет «Спартак». Сейчас тренер ставит меня в разные позиции, смотрит на тренировках. Независимо от его выбора, я буду делать со своей стороны все возможное, чтобы принести максимум пользы команде, и буду стараться забивать в каждом матче.

    • Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» за 3 миллиона евро (без учета бонусов).
    • Прошлый сезон он провел в аренде в АЕКе. Он сыграл в 43 матах, забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи.

    Почему «Спартак» отдал 9 миллионов за игрока с одним удачным сезоном (и то в Греции)

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    26.06.2019 23:37
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