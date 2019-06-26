Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о трансфере в московский клуб.

О команде

Команда молодая. Думаю, все ребята голодные, хотят играть, жаждут побед. Очень приятно удивила простота отношений. Это для меня огромный плюс.

О своем прозвище «Танк»

Это прозвище дал один мой товарищ. Наверное, меня так прозвали из-за телосложения, из-за стиля игры – мне нравится агрессивный, силовой футбол. Это достаточно широко распространенной прозвище для футболистов моего склада.

О беседе с Кононовым

Говорили в основном по работе. В том числе про то, как играет «Спартак». Сейчас тренер ставит меня в разные позиции, смотрит на тренировках. Независимо от его выбора, я буду делать со своей стороны все возможное, чтобы принести максимум пользы команде, и буду стараться забивать в каждом матче.

Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» за 3 миллиона евро (без учета бонусов).

Прошлый сезон он провел в аренде в АЕКе. Он сыграл в 43 матах, забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи.

Почему «Спартак» отдал 9 миллионов за игрока с одним удачным сезоном (и то в Греции)