Плохая новость- три месяца , на левый фланг надо искать защитника и конечно с акцентом на атаку.
ЦСКА на официальном сайте сообщил, что левый защитник Георгий Щенников сегодня перенес операцию.
В понедельник, 24 июня, 28-летний футболист получил перелом лодыжки на тренировке московской команды.
Россиянин будет восстанавливаться около 12 недель.
- В сезоне-2018/19 Щенников провел за армейцев 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Щенников сломал лодыжку на тренировке ЦСКА. До начала сезона – менее месяца