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    Щенников перенес операцию. Игрок пропустит около 12 недель

    ЦСКА на официальном сайте сообщил, что левый защитник Георгий Щенников сегодня перенес операцию.

    В понедельник, 24 июня, 28-летний футболист получил перелом лодыжки на тренировке московской команды.

    Россиянин будет восстанавливаться около 12 недель.

    • В сезоне-2018/19 Щенников провел за армейцев 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Щенников сломал лодыжку на тренировке ЦСКА. До начала сезона – менее месяца

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1391

      zritelx 31 минуту назад

      Плохая новость- три месяца , на левый фланг надо искать защитника и конечно с акцентом на атаку.

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      Рейтинг: +175

      Best_forever 37 минут назад

      Здоровья, спортсмен и сын спортсмена!

      1
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