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    Щенников сломал лодыжку на тренировке ЦСКА. До начала сезона – менее месяца

    Левый защитник ЦСКА Георгий Щенников выбыл на неопределенное время из-за травмы.

    Как сообщает официальный сайт московского клуба, на сегодняшней утренней тренировке 28-летний футболист получил внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки.

    Сроки восстановления россиянина будут определены позже.

    • Армейцы начнут новый сезон 14 июля матчем первого тура РПЛ против «Крыльев Советов».
    • В сезоне-2018/19 Щенников провел за ЦСКА 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +745

      латунный сепаратист 34 минуты назад

      здоровья

      3
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      Рейтинг: +2359

      AtticusFinch 35 минут назад

      Бекхэм с такой травмой 45 дней пропустил и чёть мимо Чемпионата Мира по футболу не пролетел...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6767

      parevg 54 минуты назад

      Только - только восстановился, и снова травма...
      Здоровья!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      InterMilLano1908 1 час назад

      Ну это пи...ец.
      Кучаев после травмы непонятно ещё как начнёт играть, шмекао свалил и теперь магнусон будет слева, а в центре мрак...Ну хоть Гончару не впервые из таких ситуаций выруливать

      2
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