Щенников сломал лодыжку на тренировке ЦСКА. До начала сезона – менее месяца

здоровья
Левый защитник ЦСКА Георгий Щенников выбыл на неопределенное время из-за травмы.
Как сообщает официальный сайт московского клуба, на сегодняшней утренней тренировке 28-летний футболист получил внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки.
Сроки восстановления россиянина будут определены позже.
- Армейцы начнут новый сезон 14 июля матчем первого тура РПЛ против «Крыльев Советов».
- В сезоне-2018/19 Щенников провел за ЦСКА 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.
twit text
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 июня 2019 г.