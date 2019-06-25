«Наполи» может вернуть выведенную из обращения десятку Марадоны ради Хамеса

«Наполи» продолжает работать над приобретением полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

По информации AS, неаполитанцы могут предложить колумбийцу футболку с 10-м номером.

Десятка была выведена клубом из обращения в 1991 году после ухода Диего Марадоны, которому она принадлежала. Ради подписания Хамеса «Наполи» рассматривает вариант с ее возвращением.

Ранее сообщалось, что итальянский и испанский клубы договорились об аренде 27-летнего игрока, но пока не могут согласовать сумму его выкупа.