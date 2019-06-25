«Наполи» может вернуть выведенную из обращения десятку Марадоны ради Хамеса

Диего же на гавно изойдёт.
«Наполи» продолжает работать над приобретением полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
По информации AS, неаполитанцы могут предложить колумбийцу футболку с 10-м номером.
Десятка была выведена клубом из обращения в 1991 году после ухода Диего Марадоны, которому она принадлежала. Ради подписания Хамеса «Наполи» рассматривает вариант с ее возвращением.
Ранее сообщалось, что итальянский и испанский клубы договорились об аренде 27-летнего игрока, но пока не могут согласовать сумму его выкупа.
- С 2017-го по 2019 год хавбек выступал на правах аренды за «Баварию».
- В прошлом сезоне Хамес провел за мюнхенцев 28 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.