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    «Наполи» может вернуть выведенную из обращения десятку Марадоны ради Хамеса

    «Наполи» продолжает работать над приобретением полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

    По информации AS, неаполитанцы могут предложить колумбийцу футболку с 10-м номером.

    Десятка была выведена клубом из обращения в 1991 году после ухода Диего Марадоны, которому она принадлежала. Ради подписания Хамеса «Наполи» рассматривает вариант с ее возвращением.

    Ранее сообщалось, что итальянский и испанский клубы договорились об аренде 27-летнего игрока, но пока не могут согласовать сумму его выкупа.

    • С 2017-го по 2019 год хавбек выступал на правах аренды за «Баварию».
    • В прошлом сезоне Хамес провел за мюнхенцев 28 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: AS

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2976

      dinar7777dinar 34 минуты назад

      Диего же на гавно изойдёт.

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