Гинер: «Усманов очень помог ЦСКА с трансфером Влашича. Он близкий мне человек и всегда помогает во всем»

И Абрамович близкий Гинеру человек, да и Чегиринский, хоть калибром на порядок ниже, тоже. Как насчёт Ротенберга? Очень близкий Гинеру ( и не только...))) человек.
Семья, понимаешь ли. Что касается Фархада- то это самая примитивная шестерка Алишера Бурхановича. Вот у евреев все-таки правильно всё устроено, каждый помогает каждому под крышей общего дома- синагоги. Не то, что у нас православных ( прости Господи), где скрепы нам, а деньги им.
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, какую роль сыграл бывший совладелец лондонского «Арсенала» Алишер Усманов в трансфере в московский клуб из «Эвертона» полузащитника Николы Влашича.
«Тяжело ли было подписать Влашича? Нет, у нас дружеские отношения с «Эвертоном». Я считаю, что хозяин «Эвертона» тепло относится к нам, даже условия нам дал особые.
Помог ли Усманов? Да, он нам очень помог. Хозяина «Эвертона» я знал как раз-таки через Алишера Бурхановича. Мы втроeм всегда общались. Усманов – очень близкий мне человек, он всегда помогает мне во всeм, что бы я не попросил. Фархад (Мошири, владелец «Эвертона») пошeл нам навстречу», – сказал Гинер.
- Сезон-2018/19 Влашич провел в ЦСКА на правах аренды.
- В этом месяце армейцы выкупили его у «Эвертона», заключив пятилетний контракт. Сумма сделки составила 15,7 миллиона евро.
- Хорват провел за москвичей 31 игру, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.
Бабаев: «Влашича хотели подписать серьезные клубы. Так что было непросто»
Влашич – самый дорогой трансфер ЦСКА в истории