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    Гинер: «Усманов очень помог ЦСКА с трансфером Влашича. Он близкий мне человек и всегда помогает во всем»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, какую роль сыграл бывший совладелец лондонского «Арсенала» Алишер Усманов в трансфере в московский клуб из «Эвертона» полузащитника Николы Влашича.

    «Тяжело ли было подписать Влашича? Нет, у нас дружеские отношения с «Эвертоном». Я считаю, что хозяин «Эвертона» тепло относится к нам, даже условия нам дал особые.

    Помог ли Усманов? Да, он нам очень помог. Хозяина «Эвертона» я знал как раз-таки через Алишера Бурхановича. Мы втроeм всегда общались. Усманов – очень близкий мне человек, он всегда помогает мне во всeм, что бы я не попросил. Фархад (Мошири, владелец «Эвертона») пошeл нам навстречу», – сказал Гинер.

    • Сезон-2018/19 Влашич провел в ЦСКА на правах аренды.
    • В этом месяце армейцы выкупили его у «Эвертона», заключив пятилетний контракт. Сумма сделки составила 15,7 миллиона евро.
    • Хорват провел за москвичей 31 игру, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

    Бабаев: «Влашича хотели подписать серьезные клубы. Так что было непросто»

    Влашич – самый дорогой трансфер ЦСКА в истории

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10987

      Супервайзер 1 час назад

      И Абрамович близкий Гинеру человек, да и Чегиринский, хоть калибром на порядок ниже, тоже. Как насчёт Ротенберга? Очень близкий Гинеру ( и не только...))) человек.
      Семья, понимаешь ли. Что касается Фархада- то это самая примитивная шестерка Алишера Бурхановича. Вот у евреев все-таки правильно всё устроено, каждый помогает каждому под крышей общего дома- синагоги. Не то, что у нас православных ( прости Господи), где скрепы нам, а деньги им.

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      Рейтинг: +6132

      Вомбат > Супервайзер 59 минут назад

      Британский сталелитейный олигарх Мошири, хоть он для них и просто Фархад, ну никак не может быть шестеркой. И как может быть синагога общим домом для Усманова и Мошири, если они мусульмане? Просто евреи умеют правильно выстраивать отношения со всеми, кто им нужен. Нам, русским, тоже пора отставить в сторону скрепы, а заодно и такое неконструктивное чувство как зависть, и начать выстраивать ответственные отношения с нужными нам партнерами.

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      Рейтинг: +1383

      zritelx > Супервайзер 42 минуты назад

      Аликперов и Федун русские , сильно видно .../, да и Миллера надо не забыть, да и посмотрите фамилию Галицкого при рождении- а не пахнет тут русским духом, упаси бог - не какого шовинизма и национализма , все мы граждане России и должны работать над повышением ее могущества, ну и что , так получилось футбол у нас коммерческий, а у русских коммерция тяжело идет- они привыкли работать и Родину защищать.

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      Рейтинг: +10987

      Супервайзер > Вомбат 28 минут назад

      Господь с тобой! Алишер- самаркандский еврей, и жена у него Винер.
      Надеюсь, ты не заподозрил её в мусульманстве.
      Меня обвинить в антисемитизме невозможно, я в институте изучал иврит и с большим уважением отношусь к евреям. Тем не менее, я категорически против любой формы коррупции под национальным, религиозным или каким-либо другим флагом.

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      Рейтинг: +10987

      Супервайзер > Вомбат 15 минут назад

      Что касается сталелитейного магната..., то посмотри, кто стал первым сталелитейным магнатом- Алишер или несчастный Фархад. Спорить тебе со мной будет сложно, ибо знаю всё не от Соловьева)))

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      Рейтинг: +10987

      Супервайзер > zritelx 13 минут назад

      Неважно, какой национальности Федун- русский или украинец.
      Но, по его влиянию на экономику России точно не еврей.
      Да и по остальному тоже.

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      Рейтинг: +10987

      Супервайзер > zritelx 4 минуты назад

      Кстати, русские в Прибалтике - самая активная в плане бизнеса и инноваций часть населения. Не забывай про других русских в Америке, среди которых есть выдающиеся нувориши и действительно талантливые люди. Только почему-то в России наш удел тащить лямку госслужбы и безнадеги. По-моему, несправедливо.

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