Гинер: «Усманов очень помог ЦСКА с трансфером Влашича. Он близкий мне человек и всегда помогает во всем»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, какую роль сыграл бывший совладелец лондонского «Арсенала» Алишер Усманов в трансфере в московский клуб из «Эвертона» полузащитника Николы Влашича.

«Тяжело ли было подписать Влашича? Нет, у нас дружеские отношения с «Эвертоном». Я считаю, что хозяин «Эвертона» тепло относится к нам, даже условия нам дал особые.

Помог ли Усманов? Да, он нам очень помог. Хозяина «Эвертона» я знал как раз-таки через Алишера Бурхановича. Мы втроeм всегда общались. Усманов – очень близкий мне человек, он всегда помогает мне во всeм, что бы я не попросил. Фархад (Мошири, владелец «Эвертона») пошeл нам навстречу», – сказал Гинер.

Сезон-2018/19 Влашич провел в ЦСКА на правах аренды.

В этом месяце армейцы выкупили его у «Эвертона», заключив пятилетний контракт. Сумма сделки составила 15,7 миллиона евро.

Хорват провел за москвичей 31 игру, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

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