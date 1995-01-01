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    Бабаев: «Влашича хотели подписать серьезные клубы. Так что было непросто»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировл транфер полузащитника Николы Влашича.

    – У кого удалось выиграть конкуренцию в борьбе за Влашича?

    – Не совсем корректно, наверное, называть клубы. Но это были команды из Италии и Турции.

    Достаточно серьезные, участники Лиги чемпионов. Так что действительно было непросто. Конечно, позиция самого футболиста, безусловно, сыграла очень важную роль.

    – Еще несколько месяцев назад почти никто не верил, что вам удастся сохранить Влашича. Как реагировали на подобные комментарии в прессе?

    – Не в первый раз мы сталкиваемся с достаточно сложными ситуациями. В принципе эксперты были правы. Задача-то была не из легких.

    На мой взгляд, Влашич провел очень приличный сезон, тем самым привлек к себе внимание европейских клубов.

    Он молод, с большим потенциалом. Как я уже заметил выше, не мы одни им интересовались.

    – Вы, как правило, не озвучиваете, сумму трансферов. В прессе фигурирует цифра в 15,7 миллиона евро. Она примерно соответствует действительности?

    – У нас есть договоренность о не разглашении такой информации. Но стоит признать: сумма действительно немаленькая. При этом убежден, что она адекватная за такого футболиста.

    Тем более, когда игрок провел за тебя уже целый сезон и ты полностью уверен в его спортивных, профессиональных, ментальных качествах, не так сложно принять решение заплатить за него определенные деньги.

    – За Влашича ЦСКА заплатил больше, чем за Марио Фернандеса и Витиньо?

    – Да. Больше.

    • Московский клуб подписал с Влашичем контракт до 2024 года.
    • Прошлый сезон он провел в аренде в ЦСКА.
    • Он забил восемь голов и сделал семь результативных передач в 31 игре.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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