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    Уткин – о словах Федуна: «Глушаков – мужик? Вы спросите «мужика» о том, как он угрожал чеченцами жене, матери своих детей»

    Комментатор, ведущий, журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение по поводу слов владельца «Спартака» Леонида Федуна о бывшем полузащитнике команды Денисе Глушакове.

    19 июня московский клуб расторг контракт с 32-летним футболистом. Комментируя этот факт, Федун назвал Глушакова мужиком, который не сломался, когда в его жизни начались проблемы в профессиональной деятельности и личной жизни.

    «Несколько слов о Глушакове.

    Его история естественным образом качнулась назад. Это закон паблика – любой скандал развивается, пока сам в себе не захлебнется. Перебор, перегиб может быть и тройным, и десятерным. И когда интерес к центральному персонажу сохраняется, а тема скандала исчерпана, его и пожалеют, и что-то человеческое в нем найдут.

    Называть случившееся с Глушаковым травлей – вопрос чисто терминологический. Травлей сегодня называется все что попало, вплоть до средней силы срача в фейсбуке. Хотя, когда, как Глушачок, по итогам травли за выход из контракта получаешь 100 миллионов, то как-то не очень котируешься рядом с Солженицыным каким-нибудь.

    Ну да, адвокат по разводам со стороны «шаболды» (так Денис называл жену) оказался парень прожженный – разбомбил бывшего капитана до кровавых разводов на полу, используя все запрещенные приемы. Даже хозяин «Спартака» Федун, а инвесторы-нефтяники знают толк в черном пиаре, сказал: «Глушак – мужик, не сломался».

    И вот тут у меня вопрос. И к Федуну, и ко всем, кто сейчас посочувствует затравленному. Я просто помню телефонный звонок Дениса жене-шаболде. Вы вообще помните, как этот мужик угрожал жене (бывшей) «чехами»-чеченцами? Матери своих детей, двух дочек – чеченами?

    Ну да, это не предназначалось для публикации. Или это такая фигура речи? Матери своих дочерей («счастье мое» – весь инстаграм когда-то был в этих эпитетах по адресу дочур) грозить вот ТАК? Кто-то не знает, как, какими способами обычно «помогает» такого рода бандитура? А там ведь еще и другое было.

    Вы вот про это спросите «мужика». Это никак не списать на «травлю». Спросите раньше дочек, пока они не подросли. Как-то обходится тема», – написал Уткин в телеграме.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • В составе московской команды хавбек выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Федун: «У Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили. «Спартак» Дениса поддерживал, как мог»

    «Тебе жизни в Москве не будет. И вообще тебе конец. Чтоб ты сдохла, тварь». Появилось аудио угроз Глушакова жене

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4846

      piligrim1986 11 минут назад

      да оба вы мудаки)))

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      Рейтинг: +415

      OBOLEV 15 минут назад

      Собаки лают, караван идет ! За 100 мил. пусть хоть все меня на х.р посылают. Сейчас можно жить в свое удовольствие и не тужить. Скоро про "ромашку " забудут и будет у него все хорошо. Пока в Спартаке Федун... добра не ждите.... Я вообще предпочитаю Наш
      футбол не смотреть. Потому что я не люблю ДРАМЫ !!! Каждый год обсер по всем фронтам.

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      Рейтинг: +9792

      Garrincha58 35 минут назад

      да им эти кривоногим всё можно одному без прав ездить и ничего другому детям угрожать и тоже ничего, другим морды бить и тоже мало дали

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