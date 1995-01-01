Уткин – о словах Федуна: «Глушаков – мужик? Вы спросите «мужика» о том, как он угрожал чеченцами жене, матери своих детей»

Комментатор, ведущий, журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение по поводу слов владельца «Спартака» Леонида Федуна о бывшем полузащитнике команды Денисе Глушакове.

19 июня московский клуб расторг контракт с 32-летним футболистом. Комментируя этот факт, Федун назвал Глушакова мужиком, который не сломался, когда в его жизни начались проблемы в профессиональной деятельности и личной жизни.

«Несколько слов о Глушакове.

Его история естественным образом качнулась назад. Это закон паблика – любой скандал развивается, пока сам в себе не захлебнется. Перебор, перегиб может быть и тройным, и десятерным. И когда интерес к центральному персонажу сохраняется, а тема скандала исчерпана, его и пожалеют, и что-то человеческое в нем найдут.

Называть случившееся с Глушаковым травлей – вопрос чисто терминологический. Травлей сегодня называется все что попало, вплоть до средней силы срача в фейсбуке. Хотя, когда, как Глушачок, по итогам травли за выход из контракта получаешь 100 миллионов, то как-то не очень котируешься рядом с Солженицыным каким-нибудь.

Ну да, адвокат по разводам со стороны «шаболды» (так Денис называл жену) оказался парень прожженный – разбомбил бывшего капитана до кровавых разводов на полу, используя все запрещенные приемы. Даже хозяин «Спартака» Федун, а инвесторы-нефтяники знают толк в черном пиаре, сказал: «Глушак – мужик, не сломался».

И вот тут у меня вопрос. И к Федуну, и ко всем, кто сейчас посочувствует затравленному. Я просто помню телефонный звонок Дениса жене-шаболде. Вы вообще помните, как этот мужик угрожал жене (бывшей) «чехами»-чеченцами? Матери своих детей, двух дочек – чеченами?

Ну да, это не предназначалось для публикации. Или это такая фигура речи? Матери своих дочерей («счастье мое» – весь инстаграм когда-то был в этих эпитетах по адресу дочур) грозить вот ТАК? Кто-то не знает, как, какими способами обычно «помогает» такого рода бандитура? А там ведь еще и другое было.

Вы вот про это спросите «мужика». Это никак не списать на «травлю». Спросите раньше дочек, пока они не подросли. Как-то обходится тема», – написал Уткин в телеграме.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.

В составе московской команды хавбек выиграл РПЛ и Суперкубок России.

Федун: «У Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили. «Спартак» Дениса поддерживал, как мог»

«Тебе жизни в Москве не будет. И вообще тебе конец. Чтоб ты сдохла, тварь». Появилось аудио угроз Глушакова жене