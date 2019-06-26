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    «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Барселоны» по Линделефу

    «Барселона» рассматривает защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделефа в качестве потенциальной замены Матейса де Лигта в случае неудачных переговоров с «Аяксом».

    По информации источника, руководство каталонской команды несколько раз встречалось с представителями «МЮ» по поводу возможного трансфера, но предложило недостаточно, чтобы заинтересовать клуб шведа.

    • Линделеф перешел в «МЮ» из «Бенфики» летом 2017 года.
    • Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.
    • Действующий контракт игрока истекает летом 2021 года.

    Источник: El Mundo Deportivo

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