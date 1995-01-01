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    Овчинников – об участии ЦСКА в турнире в Австрии: «Постараемся и качественно подготовиться, и кубок выиграть»

    Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил преимущества от участия московского клуба в турнире «Кубок Париматч Премьер».

    «Турнир в Австрии идеально подошел нам по датам: он пройдет как раз в те сроки, которые отлично укладываются в наш график подготовки к сезону.

    Плюс мы сыграем с командами высокого уровня, а на сборах всегда бывает сложно найти подходящего соперника для спарринга. Так что со своей стороны видим в этом турнире только положительные моменты. Тем более он поднимет интерес к российскому футболу в период межсезонья.

    Понятно, что главная задача – подготовка к сезону и матчи будут проходить под нагрузками, но побеждать в любых турнирах всегда приятно, даже в товарищеских. Поэтому постараемся и подготовиться качественно, и кубок завоевать. Но акцент все-таки будем делать на тренировочном процессе и выстраивании игровых связей», – заявил специалист.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +909

      Derzkiy1 37 минут назад

      Много травм

      0
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      Рейтинг: +10762

      bset 1 час назад

      Со Спартаком будет тяжело тягаться. Они мастера в товарищеских турнирах.

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      Рейтинг: +476

      Niko 1 час назад

      Главное подготовиться, остальное лирика!

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