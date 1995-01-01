Овчинников – об участии ЦСКА в турнире в Австрии: «Постараемся и качественно подготовиться, и кубок выиграть»

Много травм
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил преимущества от участия московского клуба в турнире «Кубок Париматч Премьер».
«Турнир в Австрии идеально подошел нам по датам: он пройдет как раз в те сроки, которые отлично укладываются в наш график подготовки к сезону.
Плюс мы сыграем с командами высокого уровня, а на сборах всегда бывает сложно найти подходящего соперника для спарринга. Так что со своей стороны видим в этом турнире только положительные моменты. Тем более он поднимет интерес к российскому футболу в период межсезонья.
Понятно, что главная задача – подготовка к сезону и матчи будут проходить под нагрузками, но побеждать в любых турнирах всегда приятно, даже в товарищеских. Поэтому постараемся и подготовиться качественно, и кубок завоевать. Но акцент все-таки будем делать на тренировочном процессе и выстраивании игровых связей», – заявил специалист.
- В турнире примут участие ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Краснодар».
- Матчи пройдут в Австрии с 26 июня по 4 июля.