Кроос: «На месте «Манчестер Сити» я бы не позволил уйти Сане»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал информацию по поводу возможного трансфера полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию».

«Сомневаюсь, что Лерой перейдет в «Баварию». Это только мои ощущения. На месте «Манчестер Сити» я бы не позволил ему уйти или, по крайней мере, попросил бы такую сумму, которую «Бавария» не сможет заплатить», – заявил Кроос.

Сане перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году за 37 миллионов фунтов.

Суммарно в составе английского клуба у Лероя 133 матча, 39 мячей и 45 голевых передач.

Его контракт истекает летом 2021 года.



