Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Кроос: «На месте «Манчестер Сити» я бы не позволил уйти Сане»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал информацию по поводу возможного трансфера полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию».

    «Сомневаюсь, что Лерой перейдет в «Баварию». Это только мои ощущения. На месте «Манчестер Сити» я бы не позволил ему уйти или, по крайней мере, попросил бы такую сумму, которую «Бавария» не сможет заплатить», – заявил Кроос.

    • Сане перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году за 37 миллионов фунтов.
    • Суммарно в составе английского клуба у Лероя 133 матча, 39 мячей и 45 голевых передач.
    • Его контракт истекает летом 2021 года.


    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:03
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6328

      Skull_Boy 1 час назад

      Тебя самого то скоро выпрут, еще один такой сезон и в Арсенал, а Сане Сити не так и нужен, показывает такой же уровень футбола, как и Марез хотя алжирец играет меньше

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71966
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru