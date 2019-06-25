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    Семак – после победы над «Левски»: «Жду новичков, но пока их нет»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал интервью клубной пресс-службе после победы над «Левски» (1:0) в товарищеском матче.

    – В то же самое время, ровно год назад, вы постоянно говорили о новичках. Ждете их сейчас?

    – Жду, но пока их нет.

    – Дзюба вышел на последние 25 минут. Вы изначально это планировали? Как обстоят дела с физическими кондициями Артема после возвращения из сборной?

    – Конечно, после отдыха любой игрок – и Артем, и Магомед [Оздоев], и Миха [Мевля], и Роберт [Мак] далеки от оптимальной формы. Но для этого они и вышли на поле сегодня – чтобы набрать оптимальные кондиции.

    • До 30-го июня чемпионы России будут тренироваться на сборе в Австрии.
    • 6-го июля команда сыграет с «Локомотивом» за Суперкубок России.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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