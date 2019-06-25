Семак – после победы над «Левски»: «Жду новичков, но пока их нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал интервью клубной пресс-службе после победы над «Левски» (1:0) в товарищеском матче.

– В то же самое время, ровно год назад, вы постоянно говорили о новичках. Ждете их сейчас?

– Жду, но пока их нет.

– Дзюба вышел на последние 25 минут. Вы изначально это планировали? Как обстоят дела с физическими кондициями Артема после возвращения из сборной?

– Конечно, после отдыха любой игрок – и Артем, и Магомед [Оздоев], и Миха [Мевля], и Роберт [Мак] далеки от оптимальной формы. Но для этого они и вышли на поле сегодня – чтобы набрать оптимальные кондиции.