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    Медведев – о прощальном матче Анюкова: «У него еще будет возможность выйти на поле»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, планируется ли проведение прощального матча для Александра Анюкова, который сегодня вошел в тренерский штаб команды.

    «Назначение Анюкова на пост тренера – обоюдное желание как самого Александра, так и клуба. Сохранить Анюкова в «Зените» было важно для нас и с точки зрения преемственности поколения, и с точки зрения использования его опыта и потенциала. Уверен, что из него выйдет прекрасный специалист.

    Планируем ли организовать прощальный матч? У него еще будет возможность выйти на поле. А какой это будет матч, примут решение главный тренер и сам Анюков. Я считаю, что такую игру обязательно надо провести. Увидим», – сказал Медведев.

    • 36-летний Анюков выступал за «Зенит» с 2005 по 2019 год.
    • В его активе 417 матчей, 13 забитых мячей и 30 голевых передач.
    • В составе «Зенита» он выиграл 13 трофеев, в том числе пять чемпионских кубков РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      Фанат Рубина 14 минут назад

      давай те в лч?

      или кишка тонка у вас, устроить прощальный матч легенде в таком турнире???

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