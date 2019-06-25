Медведев – о прощальном матче Анюкова: «У него еще будет возможность выйти на поле»

давай те в лч?
или кишка тонка у вас, устроить прощальный матч легенде в таком турнире???
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, планируется ли проведение прощального матча для Александра Анюкова, который сегодня вошел в тренерский штаб команды.
«Назначение Анюкова на пост тренера – обоюдное желание как самого Александра, так и клуба. Сохранить Анюкова в «Зените» было важно для нас и с точки зрения преемственности поколения, и с точки зрения использования его опыта и потенциала. Уверен, что из него выйдет прекрасный специалист.
Планируем ли организовать прощальный матч? У него еще будет возможность выйти на поле. А какой это будет матч, примут решение главный тренер и сам Анюков. Я считаю, что такую игру обязательно надо провести. Увидим», – сказал Медведев.
- 36-летний Анюков выступал за «Зенит» с 2005 по 2019 год.
- В его активе 417 матчей, 13 забитых мячей и 30 голевых передач.
- В составе «Зенита» он выиграл 13 трофеев, в том числе пять чемпионских кубков РПЛ.