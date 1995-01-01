«Монако» может продать Фабрегаса

«Монако» намерен этим летом избавиться от полузащитника Сеска Фабрегаса, сообщает Get French Football News.

По информации источника, клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость. Оклад 32-летнего испанца – 600 тысяч евро в месяц.

При этом в «Монако» обеспокоены, что до сих пор никто не проявлял интерес к хавбеку.