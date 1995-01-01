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    «Монако» может продать Фабрегаса

    «Монако» намерен этим летом избавиться от полузащитника Сеска Фабрегаса, сообщает Get French Football News.

    По информации источника, клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость. Оклад 32-летнего испанца – 600 тысяч евро в месяц.

    При этом в «Монако» обеспокоены, что до сих пор никто не проявлял интерес к хавбеку.

    • Фабрегас присоединился к монегаскам в январе этого года на правах свободного агента.
    • За полсезона он забил один гол в 15 матчах.

    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1562

      TOMSON 28 минут назад

      Вот время летит. Недавно только из Аресенала в Барсу переходил, как один из самых перспективных игроков. А сейчас Монако избавляться от него.
      Я кстати думал что он топом станет, а хватило его всего на пару сезонов(

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