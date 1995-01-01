«Монако» может продать Фабрегаса

Вот время летит. Недавно только из Аресенала в Барсу переходил, как один из самых перспективных игроков. А сейчас Монако избавляться от него.
Я кстати думал что он топом станет, а хватило его всего на пару сезонов(
«Монако» намерен этим летом избавиться от полузащитника Сеска Фабрегаса, сообщает Get French Football News.
По информации источника, клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость. Оклад 32-летнего испанца – 600 тысяч евро в месяц.
При этом в «Монако» обеспокоены, что до сих пор никто не проявлял интерес к хавбеку.
- Фабрегас присоединился к монегаскам в январе этого года на правах свободного агента.
- За полсезона он забил один гол в 15 матчах.
Источник: Get French Football News
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