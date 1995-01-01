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    «Ювентус» предложил 35 миллионов за Дзаньоло, «Рома» ответила отказом

    «Ювентус» предпринял попытку купить полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

    Как сообщает Football Italia, туринский клуб предложил за 19-летнего игрока 35 миллионов евро.

    Римляне ответили отказом, поскольку посчитали такие условия неприемлемыми. Они оценивают футболиста дороже.

    Возможно, «Ювентус» сделает новое предложение. Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи продолжает контактировать с агентом хавбека.

    • В минувшем сезоне Дзаньоло сыграл 36 матчей в составе «Ромы», забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2976

      dinar7777dinar 14 минут назад

      Правильно . Не ху й свою карьеру гробить .

      -1
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      ...
      Рейтинг: +522

      Juve1897 > dinar7777dinar 2 минуты назад

      Е.блан - читать умеешь? Не игрок отказал, а Рома. Причём тут карьера?!

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