«Ювентус» предложил 35 миллионов за Дзаньоло, «Рома» ответила отказом

Правильно . Не ху й свою карьеру гробить .
«Ювентус» предпринял попытку купить полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.
Как сообщает Football Italia, туринский клуб предложил за 19-летнего игрока 35 миллионов евро.
Римляне ответили отказом, поскольку посчитали такие условия неприемлемыми. Они оценивают футболиста дороже.
Возможно, «Ювентус» сделает новое предложение. Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи продолжает контактировать с агентом хавбека.
- В минувшем сезоне Дзаньоло сыграл 36 матчей в составе «Ромы», забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.