The Telegraph: «Барселона» оформит трансфер Гризманна после 1 июля. Клуб ждет снижения суммы отступных

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».

По информации The Telegraph, трансфер француза будет оформлен после 1 июля, когда отступные в его контракте снизятся с 200 до 120 миллионов евро.

Все остальные формальности уже решены. 28-летний футболист договорился с каталонским клубом об условия личного контракта еще весной.

Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» 14 мая.

За мадридцев он выступал с 2014 года, сыграл 257 матчей и забил 133 гола.

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