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    The Telegraph: «Барселона» оформит трансфер Гризманна после 1 июля. Клуб ждет снижения суммы отступных

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».

    По информации The Telegraph, трансфер француза будет оформлен после 1 июля, когда отступные в его контракте снизятся с 200 до 120 миллионов евро.

    Все остальные формальности уже решены. 28-летний футболист договорился с каталонским клубом об условия личного контракта еще весной.

    • Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» 14 мая.
    • За мадридцев он выступал с 2014 года, сыграл 257 матчей и забил 133 гола.

    Sport.es: «Барселона» планирует заполучить и Неймара, и Гризманна

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +406

      KPCCSPB 27 минут назад

      Ахаха, а там недавно плели, что его и Неймара не будет, и Коутиньо оставят, че трое будут?

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      ...
      Рейтинг: +2976

      dinar7777dinar > KPCCSPB 11 минут назад

      А ещё у е бки с зенита орали что зениту нужен нап вроде гризманна . Только кто путный пойдет в эту ссанину играть только такие петушки как кокорин . Да пе д рила ?

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