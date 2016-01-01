Sport.es: «Барселона» планирует заполучить и Неймара, и Гризманна

Испанские СМИ обладают информацией, что «Барселона» ведет работу по приобретению форвардов Антуана Гризманна и Неймара. Sport.es обращает внимание: игроки не являются альтернативой друг друга – каталонцы хотят купить обоих.
Видеть обоих футболистов в клубе желает президент Жозеп Бартомеу. Суммарная рыночная стоимость Неймара и Гризманна – 310 миллионов евро.
- Ранее в «Атлетико» сообщали, что вопрос с трансфером Гризманна в «Барселону» уже решен.
- Неймар уже дал понять, что желает покинуть «ПСЖ».
- Бразилец ушел во французский клуб именно из «Барселоны».