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    Sport.es: «Барселона» планирует заполучить и Неймара, и Гризманна

    Испанские СМИ обладают информацией, что «Барселона» ведет работу по приобретению форвардов Антуана Гризманна и Неймара. Sport.es обращает внимание: игроки не являются альтернативой друг друга – каталонцы хотят купить обоих.

    Видеть обоих футболистов в клубе желает президент Жозеп Бартомеу. Суммарная рыночная стоимость Неймара и Гризманна – 310 миллионов евро.

    • Ранее в «Атлетико» сообщали, что вопрос с трансфером Гризманна в «Барселону» уже решен.
    • Неймар уже дал понять, что желает покинуть «ПСЖ».
    • Бразилец ушел во французский клуб именно из «Барселоны».

    Источник: Sport.es

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