Sport.es: «Барселона» планирует заполучить и Неймара, и Гризманна

Испанские СМИ обладают информацией, что «Барселона» ведет работу по приобретению форвардов Антуана Гризманна и Неймара. Sport.es обращает внимание: игроки не являются альтернативой друг друга – каталонцы хотят купить обоих.

Видеть обоих футболистов в клубе желает президент Жозеп Бартомеу. Суммарная рыночная стоимость Неймара и Гризманна – 310 миллионов евро.